Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян считает, что Евросоюзу пора принять решение о либерализации въезда граждан Армении в страны Шенгенской зоны.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Марукян выразил в заявлении, сделанном по случаю 5-летия подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом.

«Сегодня исполняется 5 лет соглашению ЕU CEPA (Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом). ЕС пора принять решение о либерализации въезда граждан Армении в страны Шенгенской зоны. Граждане Армении должны путешествовать в страны ЕС без шенгенских виз. Армения заслужила это право своими реформами. Мяч находится на поле ЕС, чтобы принять это решение как можно скорее. Я надеюсь, что благодаря нашим усилиям, в 2023 г. мы достигнем и этого важного рубежа», — говорится в заявлении Эдмона Марукяна.