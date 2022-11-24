В Главном военном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту нанесения вооруженными силами Азербайджана огнестрельного ранения военнослужащему-контрактнику Министерства обороны Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Следственном комитете Армении.

По предварительной информации, 23 ноября 2022 г., около 13:20 военнослужащий ВС Азербайджана по мотивам расовой, национальной, этнической принадлежности, религии, ненависти, нетерпимости или вражды с намерением незаконно лишить жизни произвел выстрел в направлении боевой позиции, находящейся на оборонительном участке N-ской воинской части МО Армении. В результате военнослужащий-контрактник Р. А. получил сквозное огнестрельное в области нижней трети левой голени.

Ведется расследование.