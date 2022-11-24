В связи с работами по новогоднему украшению столицы, 25 ноября с 09:00 до 18:00 движение по проспекту Маштоца от улицы Туманяна до улицы Саят-Нова будет закрыто.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.
В связи с работами по новогоднему украшению столицы, 25 ноября с 09:00 до 18:00 движение по проспекту Маштоца от улицы Туманяна до улицы Саят-Нова будет закрыто.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.
На созванном вчера по инициативе правительства внеочередном заседании Национального Собрания парламент обсудил проект изменений и дополнений в законах «О службе...Читать далее
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