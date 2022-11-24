В связи с работами по новогоднему украшению столицы, 25 ноября с 09:00 до 18:00 движение по проспекту Маштоца от улицы Туманяна до улицы Саят-Нова будет закрыто.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.