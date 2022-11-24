Премьер-министр Никол Пашинян принял члена женской сборной Армении по шахматам, победительницу юношеских чемпионатов мира и Европы Мариам Мкртчян и ее тренера Завена Андриасяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовали также министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и заместитель министра Карен Гилоян.

В своей приветственной речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Дорогая Мариам,

Дорогой Завен,

Поздравляю Вас и всех нас, также Ваших родителей и друзей с этой важной победой. Мы ценим и очень рады Вашему успеху. И главный вопрос, который я задаю и мы задаем себе, следующий: что мы должны сделать, чтобы поддержать Вас, чтобы Ваш талант развивался и приносил Армении все новые и все большие победы?

Должен сразу сказать, что для нас это государственная политика, потому что я также хочу обратить внимание на то, что в рамках Стратегии трансформации Армении до 2050 года мы поставили задачу, цель, что представитель Республика Армения должен завоевать титул чемпиона мира по шахматам. И мы сейчас ищем кандидатов, этих людей, потому что, к счастью или к сожалению, правительство, министры, заместители министров вряд ли могут это сделать, и нам нужны кандидаты, чтобы поддержать этих кандидатов, чтобы эта цель стала достижимой. Я не хочу, чтобы эти цели казались нереалистичными, потому что история шахмат в Армении уже принесла свои объективные плоды, и нам остается проводить правильную политику и воплощать эту политику в жизнь.

Конечно, это не имеет прямого отношения к теме, но я также хочу, чтобы вы знали, что мы сейчас думаем о создании фонда поддержки талантов в Армении. Точнее, мы не думаем, мы приняли решение и думаем, как сделать его более эффективным. Чем будет заниматься этот фонд? Прежде всего, политика государства будет заключаться в создании максимальных возможностей как в общеобразовательной, так и в других сферах образования, в том числе физической культуры и спорта, чтобы талант наших детей мог максимально проявляться. Самовыражение, так сказать, является базовой задачей, но в этом самовыражении, естественно, будут выявляться особо трудолюбивые люди, потому что я считаю, что талант — это не всегда правильное слово. Правильное слово — трудолюбие, потому что в первую очередь человек своим трудолюбием раскрывает в себе талант, потому что я считаю, что все люди одинаково талантливы, другое дело — насколько объективные и субъективные условия способствуют этому.

Объективное условие сейчас – привести систему образования в надлежащее состояние, субъективное же условие уже связано со средой: тренером, окружением и так далее. Мы должны найти таланты с трудностями по части субъективных обстоятельств и, посоветовавшись с ними, их семьями, посмотреть, с помощью какой индивидуальной программы мы можем помочь, чтобы это трудолюбие больше проявлялось. Кстати, скажу, что это будет относиться не только к сфере спорта, но и абсолютно ко всем сферам, потому что талант одного человека может выражаться в спорте, другого — в искусстве, третьего — в науке. Я считаю, что это тоже очень важная стратегическая программа, и мы должны воплотить эту программу в жизнь.

Моя речь затянулась, но она затянулась также потому, чтобы показать, как мы, и я лично, воодушевлены Вашей победой. Я хочу поблагодарить Вас, а также Вашу семью, Ваших родителей за эту большую победу, которую Вы принесли Республике Армения”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития шахмат в Армении. Состоялся обмен мнениями о возможностях проведения в нашей стране международных шахматных турниров, а также о государственных программах развития отрасли. Премьер-министр отметил, что правительство и впредь будет поддерживать развитие шахмат и спорта в целом.