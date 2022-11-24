Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра направил письмо в парламент Нидерландов в связи с предполагаемыми военными преступлениями, совершенными Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, в письме министр иностранных дел напоминает, что спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в своем твите от 2 октября выразил отвращение к видео, на котором предположительно азербайджанские солдаты расстреливают армянских пленных. В своем твите он призвал провести независимое расследование и, если подлинность видео подтвердится, привлечь виновных к ответственности.

«Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано на пресс-конференции 3 октября призвал власти Азербайджана провести независимое расследование предполагаемого нарушения законов войны, представленного на видео. Генеральная прокуратура Азербайджана в тот же день объявила, что проведет расследование событий, показанных на этом видео. Поэтому Нидерланды обсудили события видео в разговоре с послом Азербайджана в среду, 5 октября, выразив отвращение к тому, что изображено на видео, и призвали Азербайджан начать беспристрастное и независимое расследование», — говорится в письме.

Также отмечается, что Нидерланды совместно с международными партнерами будут внимательно следить за ходом расследования.

«Результаты этого расследования должны быть опубликованы, а предполагаемые преступники должны быть привлечены к ответственности компетентными органами. Посол Азербайджана в беседе подтвердил, что власти Азербайджана начали расследование событий на видео, и отметил, что оно будет независимым. Посол Нидерландов в Баку неоднократно доводил это до высокопоставленных азербайджанских собеседников. Кроме того, Нидерланды неоднократно подчеркивали важность независимого расследования этого видео в европейском контексте, в том числе в обсуждениях с рабочими группами Европейского союза (COEST), Европейской службой внешних связей (EEAS), а также с командой специальных представителей на Южном Кавказе.

Нидерланды будут продолжать настаивать на независимом расследовании и публикации его результатов и будут внимательно следить за развитием событий. Все страны ЕС поддерживают процесс посредничества ЕС. Спецпредставитель на Южном Кавказе и представитель ЕС рассказали о видео и призвали Азербайджан провести независимое расследование. Нидерландам неизвестно, приглашала ли другая страна также посла Азербайджана для решения этого вопроса», — говорится в письме.

В письме министра иностранных дел Нидерландов говорится, что министерство обороны Армении подтвердило подлинность видео, а 20 октября Bellingcat опубликовала свое расследование относительно подлинности видео.

«Согласно этому анализу, существует достаточная уверенность в подлинности. Human Rights Watch проанализировала видео и призвала азербайджанские власти к независимому расследованию и ответственности», — заключил министр иностранных дел Нидерландов.