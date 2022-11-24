Посол по особым поручениям Республики Армения Эдмон Марукян назвал ложью заявления Азербайджана о том, что Армения использовала Лачинский коридор для перевозки мин.

Как сообщает Арменпресс, об этом посол написал в своем микроблоге в Twitter.

«Азербайджан утверждает, что Армения использовала Лачинский коридор для транспортировки мин на их территорию. Это полная ложь. Азербайджан взял противопехотные мины с оккупированных территорий Армении, перевез их на контролируемую Азербайджаном территорию Нагорного Карабаха для демонстрации международным партнерам и создания ложных оснований для оспаривания Лачинского коридора», — написал Марукян.