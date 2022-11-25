После открытия инженерной лаборатории «Армат в воздухе» в Степанакерте компания предприятий передовых технологий приступила к реализации новой программы обучения учеников, на этот раз в городе Мартакерт.

По словам руководителя проекта Седрака Варданяна, лаборатория, которую удалось создать в результате сотрудничества с компанией предприятий передовых технологий французского города Марселя, будет способствовать обеспечению высокотехнологичного образования для детей от 14 лет. В новой лаборатории они научатся не только управлять дронами, но и изготавливать их. По словам С. Варданяна, здесь будут обучаться ученики школ как города Мартакет, так и населенных пунктов всего района с высокой успеваемостью и с инженерными наклонностями.

Начальник отдела образования и культуры районной администрации Давид Лалаян, подчеркнув открытие инженерной лаборатории «Армат» в Мартакерте, заверил, что это даст детям возможность укрепить свои знания «на платформе передовых технологий». Поблагодарив соавторов проекта, он выразил уверенность, что «знающие молодые люди быстро овладеют секретами инженерии и смогут под руководством преподавателей делать дроны, совершенствовать полученные знания и применять их на практике, иметь свои собственные дроны и охранять границу над небом Мартакерта».

По словам представителей проекта, процесс обучения в лаборатории продлится один год, за это время школьники получат теоретические знания о дронах, смогут управлять ими и проводить техническое обслуживание дронов. Лаборатория, рассчитанная на три группы, будет оснащена необходимым инженерным оборудованием и имуществом. «Я уверен, что в процесс обучения будут вовлечены такие талантливые дети, которые быстро освоят технологические секреты и сделают четкое профессиональное самоопределение. В дальнейшем, закрепляя полученные знания, они будут развиваться и станут специалистами, востребованными в экономике страны. Они сыграют важную роль в науке, зафиксируют успехи в военной сфере и будут способствовать безопасности Арцаха», — заверил Седрак Варданян и добавил, что в ближайшее время подобные лаборатории будут открыты во всех городах и крупных населенных пунктах республики.

При открытии новой инженерной лаборатории «Армат в воздухе» в Мартакерте, специалисты лаборатории вместе с учениками провели первые испытательные полеты дронов, символизируя их готовность охранять мирное и безопасное небо.

Д. Микаелян

Степанакерт