Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в организованном делегацией ЕС в Армении мероприятии, посвященном 5-летию подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). В мероприятии также принял участие управляющий директор Европейской службы внешних связей ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэль Зиберт.

Как сообщает Арменпресс, в ходе мероприятия вице-премьер выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый господин Зиберт,

Ваше Превосходительство, госпожа Викторин,

Ваши Превосходительства, уважаемые послы,

Дамы и господа,

Позвольте мне от имени правительства и от себя лично поздравить всех нас с пятилетней годовщиной подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

С момента подписания Соглашение является одним из столпов фундаментальных реформ правительства, способствуя развитию демократических институтов на основе передового европейского опыта, формированию инклюзивной и конкурентоспособной экономики, а также непрерывному развитию человеческого капитала.

Мы уверены, что эффективная реализация Соглашения значительно повысит качество жизни наших граждан, так как этот документ затрагивает все ключевые направления, необходимые для развития нашего государства и наших граждан.

Следует отметить, что за эти 5 лет правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения надлежащей и своевременной реализации документа.

Для координации и контроля процесса под моим руководством была создана межведомственная комиссия и разработана полная дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Я хотел бы выделить несколько ключевых стратегий, которые были успешно разработаны и реализованы в рамках нашего партнерства в рамках CEPA. Это стратегии защиты прав человека, судебно-правовой реформы и борьбы с коррупцией.

Уважаемые присутствующие,

Позвольте еще раз поздравить всех нас и подчеркнуть, что полная и эффективная реализация Соглашения возможна только благодаря нашим совместным усилиям, поэтому правительство остается открытым для конструктивных обсуждений и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в интересах развития дружественных отношений между Арменией и Европейским союзом и на благо наших граждан.

Спасибо”.