Омбудсмен Кристине Григорян приняла участие в заседании Генеральной Ассамблее Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI), состоявшейся в Брюсселе 22-23 ноября.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе ЗПЧ, целью заседания Генеральной ассамблеи было, среди прочего, было рассмотрение деятельности Европейской сети национальных институтов по правам человека в 2022 году, а также обсуждение планов на 2023 год и принятие нового стратегического плана.

На заседании, в котором приняли участие представители национальных правозащитных учреждений более 40 стран, был представлен третий ежегодный отчет ENNHRI о состоянии верховенства права в Европе, о вызовах сферы и достигнутом прогрессе. Национальные институты Омбудсмена обсудили все вызовы, проявляющиеся в новых условиях, и договорились продолжить работу, прежде всего, в направлении повышения стойкости институтов, разработки и утверждения программ обеспечения стойкости.

Кристине Григорян представила работу и проблемы армянского правозащитного института во время и после агрессивного нападения Азербйджана на Армению 13-14 сентября с. г., с учетом широкомасштабного характера нарушений прав человека и большого количества военных преступлений, совершенных азербайджанскими ВС.

Руководители национальных правозащитных институтов также обсудили предварительный план деятельности Европейской сети национальных правозащитных институтов на 2023 год, представили наблюдения и рекомендации.