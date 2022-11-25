Институт Лемкина по предотвращению геноцидов поддерживает народ Республики Арцах, который 30 октября в Степанакерте выразил волю к самоопределению. Как сообщает «Арменпресс», Институт Лемкина по предотвращению геноцидов выступил с заявлением по этому поводу под заголовком «Нет такого понятия — «мир» или «процветание» путем геноцида».

«Институт Лемкина выражает свою солидарность с народом Республики Арцах, выразившим свою волю к самоопределению. Азербайджан претендует на Арцах, несмотря на то, что большинство населения этой территории на протяжении тысячелетий составляли армяне», — говорится в твите, приложенном к заявлению.

Институт напоминает, что право на самоопределение является одним из основных прав международной правовой системы, и народ Арцаха заслуживает того, чтобы международное сообщество серьезно отнеслось к его требованиям о самоопределении.

В заявлении также кратко представлена история изменения статуса Арцаха, двух войн в Арцахе и создавшейся в результате них ситуации.

Институт Лемкина по предотвращению геноцидов подчеркивает, что международное сообщество не должно игнорировать последствия Геноцида армян в регионе, который «полностью уничтожил армянское присутствие в Западной Армении», а также «безудержную геноцидальную враждебность азербайджанских националистов по отношению к армянам».

«Чего не понимает западный мир и особенно НАТО, «уступить» Арцах означало бы потворствовать геноциду армян: насильственному перемещению и преследованию армян, повсеместным преступлениям, уничтожению культурного наследия и одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Кавказском регионе за последние десятилетия, в том числе большой приток беженцев в Республику Армения. И что важно, учитывая нынешние красные флаги геноцида в Турции и Азербайджане, а также то, что мы знаем о процессе геноцида в целом, немыслимо, чтобы «уступка» Арцаха положила конец конфликтам в регионе, а тем более привела бы к «миру» и «процветанию»», — говорится в заявлении Института Лемкина.

Институт Лемкина призывает к созданию независимой международной комиссии для расследования текущих проблем в Арцахе с целью установления справедливого исхода конфликта и прочного мира.

Институт Лемкина по предотвращению геноцидов поддерживает народ Республики Арцах, который 30 октября в Степанакерте выразил волю к самоопределению.

Как сообщает «Арменпресс», Институт Лемкина по предотвращению геноцидов выступил с заявлением по этому поводу под заголовком «Нет такого понятия — «мир» или «процветание» путем геноцида».

«Институт Лемкина выражает свою солидарность с народом Республики Арцах, выразившим свою волю к самоопределению. Азербайджан претендует на Арцах, несмотря на то, что большинство населения этой территории на протяжении тысячелетий составляли армяне», — говорится в твите, приложенном к заявлению.

Институт напоминает, что право на самоопределение является одним из основных прав международной правовой системы, и народ Арцаха заслуживает того, чтобы международное сообщество серьезно отнеслось к его требованиям о самоопределении.

В заявлении также кратко представлена история изменения статуса Арцаха, двух войн в Арцахе и создавшейся в результате них ситуации.

Институт Лемкина по предотвращению геноцидов подчеркивает, что международное сообщество не должно игнорировать последствия Геноцида армян в регионе, который «полностью уничтожил армянское присутствие в Западной Армении», а также «безудержную геноцидальную враждебность азербайджанских националистов по отношению к армянам».

«Чего не понимает западный мир и особенно НАТО, «уступить» Арцах означало бы потворствовать геноциду армян: насильственному перемещению и преследованию армян, повсеместным преступлениям, уничтожению культурного наследия и одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Кавказском регионе за последние десятилетия, в том числе большой приток беженцев в Республику Армения. И что важно, учитывая нынешние красные флаги геноцида в Турции и Азербайджане, а также то, что мы знаем о процессе геноцида в целом, немыслимо, чтобы «уступка» Арцаха положила конец конфликтам в регионе, а тем более привела бы к «миру» и «процветанию»», — говорится в заявлении Института Лемкина.

Институт Лемкина призывает к созданию независимой международной комиссии для расследования текущих проблем в Арцахе с целью установления справедливого исхода конфликта и прочного мира.