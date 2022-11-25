Депутат фракции «Айастан» Национального собрания Арам Вардеванян объявил о сложении депутатского мандата. Он уточнил, что это его личное решение, а также сообщил, что возвращается в юридическое сообщество.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Вардеванян написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я подам заявление о сложении депутатского мандата. Я определенно и честно говорил об этом с моими коллегами. Это мое личное решение, уважая, конечно, шаги и действия моих коллег. Я буду поддерживать своих коллег-депутатов в меру своих возможностей.

Не знаю, можно ли измерить эффективность любого депутата, но, по крайней мере, моя душа спокойна. Данным мне мандатом я пользовался во благо страны, старался максимально реализовать свои знания и полномочия в Национальном собрании, Конституционном суде и за его пределами, был там, где я и наша политическая команда были нужны, на митингах, на кафедре, в местах заключения.

Знания, приобретенные на этом пути, миссия поднимать проблемы и заботы наших соотечественников стали для меня самым большим и бесценным жизненным опытом», — написал Вардеванян.

Он также добавил, что для него большая ответственность и честь вести активную политическую деятельность вместе со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном и его соратниками.

«Особо хочу отметить, что я преклоняюсь перед тысячами наших соотечественников, которые были рядом с нами, доверились нам, с которыми мы прошли нелегкий путь. Вместе мы терпели лишения, видели неописуемое давление. Многие из них месяцами оставляли свою работу и свои заботы, и выходили с нами на улицу ради идеологической борьбы.

Я боролся, и буду бороться за ожидаемую развязку. Я верю, что еще не поздно и можно построить реально безопасную страну с крепкими границами и единым обществом, сохранив наш Арцах, осуществив нашу великую мечту. Для меня в этом вопросе ничего не изменилось и не изменится.

Сейчас я возвращаюсь в юридическое сообщество, многое еще предстоит сделать.

Да хранит Всевышний нашу Армению и наш Арцах», — написал Арам Вардеванян.