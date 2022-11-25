Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запланированная на 7 декабря встреча в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не состоится.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение азербайджанского Haqqin.az

«Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев сообщил мне, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян дал согласие на встречу лишь в том случае, если в ней примет участие и президент Франции Эммануэль Макрон. Это означает, что эта встреча не состоится», — передает Haqqin.az слова Алиева.