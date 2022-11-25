Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 ноября принял посла Канады в Армении Элисон Леклер (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули дальнейшее развитие армяно-канадских отношений, основанных на общих демократических ценностях и взаимном доверии. В этом контексте министр иностранных дел Армении приветствовал решение правительства Канады об открытии посольства в Ереване и выразил уверенность, что этот шаг придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Была отмечена готовность правительства Канады поддерживать укрепление демократии в Армении.

Арарат Мирзоян и Элисон Леклер подчеркнули важность расширения армяно-канадских торгово-экономических связей.

Армянская сторона представила последствия последней азербайджанской агрессии против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан своей максималисткой позицией и агрессивными действиями препятствует установлению мира и стабильности в регионе.