Вооруженные Силы Российской Федерации и Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в ходе выполнения учебных и боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба ВС РФ.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии РМК относительно критики со стороны Азербайджана.

“Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно, в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы в контексте обеспечения сопровождения автомобильных колонн граждан Азербайджана через территорию Нагорного Карабаха. Однако это не приводило к высказыванию претензий в информационном пространстве. Более того, при согласовании маршрута движения колонн и организации взаимодействия с российскими миротворцами азербайджанская сторона также используют эти топонимы.

Деятельность Российского миротворческого контингента регламентируется трехсторонним Заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 г. и направлена на контроль за соблюдением режима прекращения огня и неоднократно получала высокую оценку своей эффективности от официальных лиц Азербайджана на различных встречах.

Нарушения режимов прекращения огня, публикуемые в официальных бюллетенях Министерства обороны Российской Федерации, фиксируются наблюдательными постами миротворцев с использованием оборудования объективного контроля, позволяющего вести наблюдение в любое время суток.

Было бы совсем не плохо министерству обороны Азербайджанской Республики не подвергать сомнению деятельность Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе по таким незначительным поводам, а в тесном взаимодействии с ним, в том числе и на местах, продолжить работу по сохранению мира в регионе”, — говорится в комментарии МО РФ.