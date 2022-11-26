Минобороны Арцаха опровергает распространенную Минобороны Азербайджана информацию о захвате квадрокоптера ВС Армении.

«Это очередная дезинформация Азербайджана», — сказал в беседе с Арменпресс начальник отдела по связям с общественностью Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что якобы 26 ноября, в 11:28 часов, принадлежащий армянской стороне квадрокоптер совершил разведывательный полет на территории, перешедшей под контроль азербайджанских сил в результате оккупации, но был сбит.