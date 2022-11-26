В Армению прибыла делегация во главе с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко,которая приняла участие в 7-ом армяно-российскомфоруме по вопросам здравоохранения в Национальном онкологическом центре им. Фанарджяна. С 2014 года форум ежегодно проводится последовательно в Армении и России.

Как передает Арменпресс, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приветствовала гостей, высоко оценив двустороннее сотрудничество и отметив, что здравоохранение является одним из ключевых направлений сотрудничества между двумя странами.

«Традиционный армяно-российский совместный форум укрепляет двустороннее сотрудничество по ряду направлений, в том числе в сферах онкологии и кардиологии, которым посвящен данный армяно-российский форум. За последние годы мы добились значительных успехов в области диагностики и лечения злокачественных новообразований. Меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями расширяются, включая более широкий спектр услуг и бенефициаров. В основе реформ и в центре нашего внимания лежит пациент, делается все для улучшения его здоровья и качества жизни», — сказала Анаит Аванесян на открытии конференции.

«Высоко оцениваю проведение данного форума, который будет способствовать расширению и развитию программ в области онкологии и кардиологии в рамках армяно-российского сотрудничества. Особо подчеркиваем доступность услуг, оперативность и использование современных новых технологий, направленных на повышение благоустроенности качества жизни людей», — сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В ходе 7-й армяно-российской медицинской конференции были обсуждены направления сотрудничества двух стран в области здравоохранения, в частности, были представлены области онкологии и кардиологии.