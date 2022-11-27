Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян посетил органы Инспекционногонадзора за рынком и продовольственной безопасности, принял участие в заседаниях советов последних.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью вышеуказанных надзорных органов, с законодательными и подзаконными изменениями, с новыми механизмами контроля и проводимыми реформами.

Араик Арутюнян особо отметил шаги, предпринятые проверяющими органами для регулирования соответствующих сфер. Подчеркнута необходимость усиления экспортно-импортных, лабораторных экспертиз, регистрации и контроля предпринимателей, а также необходимость повышения качества ревизии в области безопасности пищевых продуктов со стороны Инспекционных органов.

Араик Арутюнян отметил, что программы, направленные на развитие деятельности Инспекционных органов, имеют первостепенное значение для правительства, и дал конкретные поручения ответственным лицам.