Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян дал интервью международному телеканалу RTVI, в котором рассказал о причинах своего переезда в Арцах, о проблемах, стоящих перед Арцахом, и ряде других вопросов.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате госминистра Арцаха.

Говоря о решении переехать в Арцах и занять пост государственного министра, Рубен Варданян отметил, что рад этому шагу.

«После моего приезда тема Арцаха, о которой для Азербайджана было бы идеально забыть, стала более актуальной. Происходящее в Арцахе стало интересовать все больше людей. В этом смысле я рад, что все, что происходит в Арцахе, становится предметом обсуждения в армянских, российских, азербайджанских и международных СМИ. Недавно я давал интервью французским и немецким СМИ и чувствую реальную заинтересованность людей в том, чтобы понять, что там происходит, как живут люди в Арцахе».

Рубен Варданян отметил, что еще в 2018 году во время первой встречи с будущим премьер-министром Армении Николом Пашиняном сказал ему, что единственная волнующая его тема, ради которой он готов изменить свой образ жизни – это Арцах.

«Я никогда не вмешивался в политическую деятельность предыдущих президентов и не собираюсь вмешиваться сейчас, но Арцах для меня – красная линия… Я всегда очень последовательно говорил и публично заявлял, что Арцах для меня – красная линия, и с этой точки зрения для меня недопустимо, что армянская элита должна просто наблюдать за происходящим в Арцахе и ничего не делать. …Решение что-то сделать было принято в результате обсуждений с множеством разных людей. На определенном этапе мы поняли, что пора принимать решение: либо ты, как человек, готовый взять на себя ответственность не только за себя, свою семью, но и за свой народ, примешь это и сделаешь этот шаг, либо нет».

Отвечая на вопрос о прекращении военных действий, Рубен Варданян сказал, что нужно осознавать, что за эти 30 лет были разные этапы.

«В этом смысле, если мы будем продолжать военную риторику все время — это тупиковый путь, потому что в той или иной стране периодически будут возникать положительные или отрицательные обстоятельства… Если бы у Азербайджана не было нефти, если бы Турция не решила ввязаться в войну в той мере, в какой она была вовлечена… и многие другие обстоятельства. …Сейчас одна ситуация, завтра создастся другая ситуация, и так у нас будет бесконечная война. Мы должны думать, что так не может продолжаться вечно. Думаю, азербайджанские матери тоже не хотят новой войны и гибели своих сыновей».

Говоря о роли Турции, Рубен Варданян заметил, что Турция не посредник, она сторона конфликта, она союзник и не скрывает этого.

«Но я думаю, что позиция Турции «я активный участник» не нравится не только Армении, но и Азербайджану. Думаю, не всем в Азербайджане нравится, что Турция так активно и агрессивно вмешивается в дипломатическую деятельность руководства Азербайджана».

Коснувшись деятельности правительства Арцаха, Рубен Варданян отметил, что программа правительства будет направлена на противостояние вызовам, стоящим перед Арцахом.

«Первый — это вопрос статуса Арцаха, и не только юридическая сторона вопроса, но и вопрос позиционирования Арцаха на международной арене.Арцах — отдельныйсубъект, который должен участвовать в принятии решений о своем будущем.Это требует огромного объема работы. Второе – это безопасность, мы должны сделать все, чтобы жизни армян Арцаха ничего не угрожало. Безопасность должны обеспечивать как жители Арцаха, так и наши международные партнеры, я имею в виду и миротворцев, и все международное сообщество, потому что мы имеем дело и с гуманитарной катастрофой, а не только с военной. И третье, конечно, это социально-экономическое и культурное развитие Арцаха».

Отвечая на вопрос, кто и как готов участвовать в развитии Арцаха, Рубен Варданян отметил, что сюда приезжает большое количество людей, и он рад, что не одинок в этом вопросе.

«Я благодарен, что люди приезжают не только работать, но и налаживать бизнес и жить. Это показывает, что люди верят и хотят максимально помочь народу Арцаха, быть с ним».

Он отметил, что более 500 тысяч армян в мире имеют арцахские корни, и многие из них действительно обеспокоены и хотят всячески помочь своей родине.

«Важно, чтобы у них была правильноепредставление о том, что мы сейчас делаем, они должнызнать, с кем сотрудничают. Они должны увидеть прозрачную систему реализации этих программ. В этом смысле у них есть возможность участвовать как индивидуально, так и через экспертно-консультативные механизмы, они могут помочь своими связями и опытом, что очень важно и нужно. Чтобы суметь изменить ситуацию, нам всем нужно объединиться. Сегодня будущее Арцаха важно не только для судеб людей, проживающих в Арцахе, но и для определения будущего всего армянского мира», — подчеркнул Рубен Варданян.