Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

«Глубоко потрясен известием о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича»,- как передает Арменпресс, в своем микроблогеTwitter написал Мирзоян.

26 ноября стало известно, что на 64 году жизни скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Макей возглавлял МИД Беларуси с 2012 года.