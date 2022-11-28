В Концертном зале им. Арама Хачатуряна состоялся благотворительный концерт дирижера Владимира Спивакова и Российского национального филармонического оркестра в поддержку ребят, находящихся на лечении в Доме Солдата.

Как сообщает «Арменпресс», по окончании концерта всех присутствующих и самого Владимира Спивакова ожидал сюрприз. Ребята, получившие протезы в «Доме Солдата», вышли на сцену и станцевали кочари с именитым дирижером.

В завершение концерта Владимир Спиваков сказал, что когда он впервые летом побывал в «Доме Солдата» и увидел ту любовь и теплоту, которой окружены ребята, он обещал, что всегда будет рядом с ними, будет поддерживать их до конца жизни, столько, сколько он сможет.

«Должен сказать, что Армения уже давно стала и моим Домом. Я много раз выступал в качестве солиста и дирижера с оркестром «Виртуозы Москвы» и с Российским национальным филармоническим оркестром. Моя семья всегда была с вами в минуты печали и радости. В последние годы Армения переживает трудные времена. Ваша боль отражается и в моем сердце, поэтому для меня важно поддерживать вас всеми возможными способами. Мы дадим три концерта — два в Ереване, один в Гюмри, очень значимом для меня городе. Первый из этих трех концертов для раненых солдат, лечащихся и возвращающихся к жизни в Доме Солдата. Выручка от продажи билетов будет перечислена «Дому Солдата»», — сказал он.

Ректор ЕГУ и соучредитель «Дома Солдата» Армен Мурадян поблагодарил большого друга армянского народа Владимира Спивакова за то, что он вновь с армянским народом, и на этот раз с Домом Солдата.

«От имени «Дома Солдата», всех солдат, себя и Айкуи Минасян хочу поблагодарить маэстро Спивакова за такой красивый и гуманный шаг. Быть рядом с армянским солдатом, поддерживать такое богоугодное дело, значит быть не только большим другом армянского народа, но и поистине Великим гуманистом. Не случайно, что этот благотворительный концерт знаменует начало программы «Дома Солдата» «Армения 301». Это программа, которая призвана объединить всех армян и друзей армянского народа вокруг «Дома Солдата», то есть вокруг дела во благо здоровья и благополучия Солдата», — сказал Армен Мурадян.

На концерте в исполнении Российского национального филармонического оркестра прозвучали произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Эрнесто де Куртиса. С оркестром в качестве солистки выступила известная солистка Большого театра армянской национальности, Анна Аглатова.

На нем присутствовал премьер-министр РА Никол Пашинян с супругой Анной Акопян.

Концерт Владимира Спивакова 27 ноября ознаменовал начало проекта «Дома Солдата» «Армения 301», цель которого объединение и консолидация всех армян вокруг идеи Дома Солдата, чтобы продолжать помогать, поддерживать, обеспечивать благополучную жизнь и будущее Защитников Родины. За основу проекта «Армения 301» принято полотно Мартироса Сарьяна «Армения», ставшее 100 лет назад символом надежды, веры, света и единства и посланием для нашего народа, переживающего трудности.

28 ноября позвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова и Симфония № 5 П. Чайковского. В качестве солиста с оркестром выступит лауреат международных конкурсов, пианист Александр Ключко. Этим выступления Владимира Спивакова и Российского национального филармонического оркестра не ограничатся. Владимира Спивакова ждет и Гюмри. Именитый дирижер — дорогой гость для гюмрийцев. Он впервые побывал Гюмри, Ленинакане, как именовался город в те дни, спустя 4 месяца после землетрясения 1988 года, в марте 1989 года, и выступил с оркестром «Виртуозы Москвы» на уцелевшей сцене театра.