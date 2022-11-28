Министерство обороны Республики Арцах опровергло очередную дезинформацию, распространенную МО Азербайджана.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Минобороны Арцаха.

«Информация Министерства обороны Азербайджана о том, что с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября подразделения Армии обороны Арцаха вели огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях районов Шуши, Мартуни и Аскерана Республики Арцах, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении Министерства обороны Республики Арцах.