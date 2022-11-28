В реабилитационном центре «Дом Солдата» открылось недавно отремонтированное отделение, зал которого был назван в честь Андраника Зограбяна, погибшего в Апрельской четырехдневной войне 2016 года (ред. Андраник Зограбян недавно был удостоен звания Героя Арцаха).

Как передает «Арменпресс», отец Героя Арцаха Андраника Зограбяна Атом Зограбян на церемонии открытия зала отметил, что в четырехдневной войне его сын и все другие сыновья отдали за Родину самое ценное — жизнь.

«Для нас это не просто церемония присуждения залу имени, это намного больше, ведь это оценка и прославление подвигов наших ребят. Это шаг, благодаря которому имена и память о наших ребятах будут сохранены и переданы и следующим поколениям. Для нас очень важно, что зал имени нашего сына Андраника открылся именно в Доме Солдата, там, где лечатся и восстанавливают свое здоровье наши раненые герои, прошедшие войну, боевые товарищи моего сына. В Реабилитационном центре «Дом Солдата» много тепла. Это действительно Дом и очаг для наших солдат, куда они приходят с большими ожиданиями», — сказал отец Андраника Зограбяна.

Отец героя подчеркнул, что они от всего сердца просят у Всевышнего, чтобы каждый воин, ступивший в «Дом Солдата», вышел этого Дома исцеленным, здоровым и смог бы воплотить свои мечты и цели.

Директор «Дом Солдата» Айкуи Минасян представила, что в результате трех войн в Армении есть 10500 военнослужащих, получивших инвалидность, есть и множество парней, получивших ранения в мирных условиях.

«Отдел социальной службы в прошлом году уже оценил потребности 4000 солдат, это одно из самых важных дел, которое позволит избежать дальнейших осложнений. То есть, если сразу определить раненого солдата и помочь ему, будет удачная и счастливая история», — сказала Айкуи Минасян.

Она констатировала, что сегодня ребята могут пользоваться всеми услугами в хороших и достойных условиях.

Ректор ЕГМУ, профессор Армен Мурадян подчеркнул, что, к сожалению, «Дом Солдата» пока не может принимать всех нуждающихся в помощи ребят, требуются новые возможности, чтобы все получили бы соответствующую помощь.

В «Доме Солдата» они получают не только лечение — реабилитационное, хирургическое, но и образование, подготовку и полную социализацию.Отец Героя Арцаха Андраника Зограбяна Атом Зограбян преподнес в дар залу «Дома Солдата» фотографии своего сына и его соратников, чтобы Герои всегда были рядом с ребятами.