Посол по особым поручениям Республики Армения Эдмон Марукян обратился к требованию Азербайджана к российским миротворцам не использовать название «Нагорный Карабах».

Как передает «Арменпресс», Марукян написал на своей странице в Twitter: «Министерство обороны Азербайджана требует от российских миротворцев в Нагорном Карабахе не использовать название «Нагорный Карабах». Азербайджан должен помнить, что 2 года назад президент Алиев подписал трехстороннее соглашение о прекращении огня, где «Нагорный Карабах» упоминается 5 раз.

Посол по особым поручениям добавил, что для России название «Нагорный Карабах» является законной основой.

Ранее Минобороны Азербайджана распространило обращение с требованием к Минобороны России не использовать название «Нагорный Карабах».