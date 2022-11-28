Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворгян по приглашению главы французского органа по конкуренции, Бенуа Кюре, выехал в Париж с рабочим визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в ГКЗЭК, в рамках визита состоится двусторонняя встреча глав ведомств по конкуренции двух стран, в ходе которой будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, направленные на развитие сотрудничества.

Председатель комиссии также примет участие в 21-й Всемирной конференции Организации экономического сотрудничества и развития, которая пройдет в Париже 1-2 декабря.

Конференция проводится под названием «Цели конкурентной политики». В ней примут участие руководители органов по вопросам экономической конкуренции стран-членов ОЭСР, также и других стран.