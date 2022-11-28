ОДКБ предложила Армении целый комплекс мер по оказанию содействия, включая и направление миссии на границу с Азербайджаном для оценки ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом агентству «РИА Новости» сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Ситуация непростая, в первую очередь на границе Армении и Азербайджана. Столкновения происходят там почти ежедневно. В целом, тот пакет мер, который ОДКБ предлагает в качестве содействия Армении, причем мер разных, как политических и дипломатических, так и военных, включая отправку миссии на границу, где она реально оценит ситуацию, получил общую поддержку всех государств-членов», — сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, «единственное, чего не удалось добиться (руководителям стран ОДКБ, ред.), — это общей оценки создавшейся там ситуации».

Станислав Зась отметил, что на ереванском саммите ОДКБ особое внимание было уделено ситуации, которая складывается как на глобальном уровне, так и во всех трех регионах коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ: Восточной Европе, Кавказе и в Центральной Азии.

«Если оценивать ситуацию в кавказском регионе в общих чертах, то тенденции, которые там складываются сейчас, внушают осторожный оптимизм. У всех участников есть цель достижения мира в регионе: подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокирование транспортных сообщений. Страны региона идут по этому пути, и это очень хорошо», — заявил генсек ОДКБ.

Напомним, на состоявшемся на прошлой неделе в Ереване очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр РА Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию содействия Республике Армения.

Зась заявил, что проект решения об оказании содействия Армении имел «высокую подготовку». По его словам, в целом комплекс мер по оказанию помощи Армении в ситуации, связанной с напряженностью на границе Армении и Азербайджана, был согласован, документ в целом можно считать готовым, однако есть необходимость в доработках по ряду пунктов.