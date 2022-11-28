Сергей Сенекеремян назначен ответственным менеджером первой национальной бюджетной авиакомпании Армении. Об этом назначении на один из ключевых постов авиакомпании сообщает Правление «FLYONE ARMENIA».

«Рады сообщить, что к команде «FLYONE ARMENIA» присоединился один из видных специалистов армянской авиации. Мы уверены, что благодаря опыту и знаниям Сергея Сенекеремяна национальная авиакомпания «FLYONE ARMENIA» не только укрепит свои лидирующие позиции, но и сможет достичь новых важных достижений», — заявил председатель Правления компании Арам Ананян.

Об авиакомпании «FLYONE ARMENIA»

«FLYONE ARMENIA» (www.flyone.am) основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании «FLYONE ARMENIA» сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двухзначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

В октябре 2022 года компания стала лидером армянского рынка по количеству перевезенных пассажиров. «FLYONE ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. В декабре 2022 года компания запустит ряд новых направлений в Европу и на Ближний Восток.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA. Самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, убивающими 99,97% вирусов и бактерий, которые рассчитаны для применения во время пандемии.