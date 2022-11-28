В период с 21 по 27 ноября в Армении подтверждено 106 новых случаев заболевания COVID-19. За это время было проведено 1917 тестов, выздоровели 123 заболевших, есть 1 летальный исход. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Всего подтверждено 445 737 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 434 866 пациентов. На данный момент лечение получают 301 пациент.

Всего в результате заболевания COVID-19 зафиксировано 8710 летальных исходов.

Всего проведено 3 235 175 тестов.

По состоянию на 27 ноября полную вакцинацию от COVID-19 получили 1 029 790 человек, ревакцинацию — 83 255 человек.