Секретарь Министерства иностранных дел Индии по западным вопросам Чаранджит Сингх с удовлетворением отметил расширение и углубление отношений между Индией и Арменией.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он заявил в своем вступительном слове на конференции «Армения-Индия: новые стимулы тысячелетних отношений», состоявшейся в Ереване 28 ноября.

«Я ценю проведение конференции «Армения-Индия: новые стимулы тысячелетних отношений» по инициативе Министерства иностранных дел Республики Армения и Института востоковедения НАН РА. Это долгожданная инициатива, поскольку мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Арменией и Индией. Она действительно проводится в нужное время.

Конференция является хорошей возможностью подчеркнуть наши взаимовыгодные связи и расширить наши отношения. Армяно-индийские отношения имеют многовековую историю. Культурное наследие, связывающее два народа, охраняется и сохраняется в Индии», — подчеркнул Сингх.

По словам секретаря МИД Индии по Западу, двусторонние отношения Армения-Индия расширились и углубились, хотя есть необходимость и дальнейшего расширения этих отношений.

«В прошлом году прошли взаимные визиты на уровне министров иностранных дел двух стран. Это, действительно, дало большой импульс развитию наших отношений. Наше сотрудничество расширилось за счет образования, технологий, туризма и других сфер. Двигаясь вперед, нам необходимо объединить нашу работу и расширить уже существующее сотрудничество, особенно в области медицины.

За эти годы в Медицинском университете Армении обучилось более 5000 индийцев. Однако я уверен, что у нас есть возможность направлять сюда гораздо большее количество студентов», — заключил Чаранджит Сингх.