В Ереване днем 28-го, 29-го ноября, ночью 30-го, днем 1, 2, 3 декабря осадков не ожидается. Дожди будут днем 30 ноября, ночью 1 декабря.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Погода без осадков будет наблюдаться в регионах днем 28 ноября, 29 ноября, ночью 30 ноября, днем 1, 2, 3 декабря. Во второй половине дня 30 ноября в большинстве регионов ожидаются осадки, в ночь на 1 декабря в некоторых горных районах — в виде снега, возможны туманы. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с.

Днем 30 ноября температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

28 и 29 ноября в Арцахе осадков не ожидается.