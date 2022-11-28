Заявления Баку о делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном на основе исторических карт нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению делимитационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации. Об этом в интервью Арменпресс заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В интервью Мирзоян также коснулся утверждений азербайджанской стороны об отказе Армении от участия в трехсторонней встрече в Брюсселе, рассказал о подготовке мирного договора, дал оценку текущей ситуации в регионе.

Вопрос: Азербайджан заявляет, что армянская сторона отказалась от участия в трехсторонней встрече в Брюсселе. Как бы Вы прокомментировали этот факт?

Ответ: В ходе состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи была достигнута договоренность о следующей встрече. Мы продолжаем придерживаться этой договоренности и еще раз выражаем готовность организовать в приемлемые сроки встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Европейского совета. Считаем, что состоявшаяся в Праге встреча в таком формате была достаточно эффективной и важной в контексте процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона по-прежнему заинтересована в урегулировании отношений.

Вопрос: Баку вновь озвучивает тезис о проведении процесса делимитации на основе исторических карт. Какова позиция Еревана в этом отношении?

Ответ: Такие заявления нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению делимитационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации.

В рамках этого обязательства делимитационные работы должны проводиться на основании правовых актов, существовавших на момент распада СССР в 1991 году и имевших юридическую силу и значение, при этом на основании официальных документов структуры, имеющие соответствующие полномочия для проведения картографирования, составления карт и публикации карт по состоянию на тот же период. Соответственно, разговоры об исторических картах, по меньшей мере, непонятны как по определению, так и по содержанию.

Следует также подчеркнуть опасность общей риторики исторических карт для независимости наших стран, поскольку, если делать акцент на исторических картах, то может оказаться, что территории как Республики Армения, так и тем более Азербайджанской Республики были территориями других государств на протяжении веков.

В этой связи хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство: хотя по итогам и Сочинской встречи от 26 ноября 2021 г., и Брюссельской встречи от 6 апреля 2022 г. была достигнута договоренность о том, что создание комиссий в первую очередь направлено на обеспечение безопасности границ, после формирования соответствующих комиссий, в сентябре 2022 г., была осуществлена новая агрессия против Республики Армении и Азербайджан оккупировал новые территории, что ставит под сомнение не только желание Баку соблюдать договоренности и международное право, но и его намерения в отношении работы этих комиссий в целом.

Вопрос: Президент Азербайджана утверждает, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

Ответ: Мы неоднократно обращались к этому вопросу. Но в своих выступлениях, постоянно упоминая о том, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, президент Азербайджана ни разу не сказал, что Азербайджан тоже признал территориальную целостность Армении. Означает ли этот факт и упоминание различных «исторических» карт, что Азербайджан не признает территориальную целостность Армении и имеет притязания к территории Республики Армения?

Президент Азербайджана также заявляет, что вокруг его страны установлен мир и опасности эскалации нет, затем, отвечая на другой вопрос, заявляет, что если Армения не подпишет мирный договор, мира не будет. Это означает, что президент Азербайджана уже с этого момента берет на себя ответственность за любую возможную эскалацию, тем более что Армения полностью вовлечена в предметные обсуждения по установлению мира.

Вопрос: Как бы Вы оценили текущую работу по подготовке мирного соглашения?

Ответ: Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только накануне получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются. Надеемся на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу, и посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе.

Вопрос: Азербайджан также заявляет, что Армения отказывается предоставить точные карты минных полей и продолжает устанавливать новые мины в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, что приводит к многочисленным жертвам. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Как вы знаете, Республика Армения в одностороннем порядке передала Азербайджану все имеющиеся у нее карты минных полей, несмотря на отсутствие такого обязательства как в рамках трехсторонних заявлений, так и в рамках международного права. Более того, мы выразили готовность сотрудничать с международными партнерами для помощи в расшифровке переданных карт.

В то же время считаю необходимым подчеркнуть, что мины в Нагорном Карабахе и соседних районах были установлены во время Первой карабахской войны, и в основном это осуществлял Азербайджан, который контролировал эти районы во время первой войны. Призывы армянской стороны к сотрудничеству остались без ответа и, более того, Азербайджан всеми возможными способами создавал препятствия для осуществления работ по разминированию. В 2017 году в результате манипулирования вопросом оказания помощи Армении в этой сфере Азербайджан даже заблокировал деятельность ереванского офиса ОБСЕ.

В отчете Международного Комитета Красного Креста за 2019 год зафиксировано, что за время их миссии жертвами мин в Нагорном Карабахе стали 747 человек, 59% из которых были мирными жителями, и это в том случае, когда власти Нагорного Карабаха начали подсчитывать количество жертв от подрывов на минах только с 2004 года.

По поводу публикаций Азербайджана о том, что армянская сторона разместила в Нагорном Карабахе мины армянского производства, должен констатировать, что представленные мины были обнаружены в Нагорном Карабахе не азербайджанской стороной, а на оккупированных Азербайджаном в 2021-2022 годах суверенных территориях Республики Армения, и они в настоящее время пытается использовать эти мины в пропагандистских целях. Мы не отрицаем, что ВС Армении проводят работы по минированию на суверенной территории Армении и это связано с постоянно высоким риском новых военных агрессий со стороны Азербайджана, свидетелями которых мы стали в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года.

В этот период Азербайджан также проводил аналогичные агрессивные действия в Нагорном Карабахе, особенно в феврале и августе текущего года, тем самым доказывая, что население Нагорного Карабаха нуждается в силах самообороны, чтобы не подвергнуться этнической чистке. Что касается обвинений со стороны Азербайджана в том, что части ВС Армении продолжают дислоцироваться в Нагорном Карабахе, то это также никак не соответствует действительности. Для проверки достоверности нашего утверждения премьер-министр Пашинян даже предложил направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов, что было отвергнуто президентом Азербайджана Алиевым.

Вопрос: Как Вы в целом оцениваете текущую ситуацию в регионе?

Ответ: С сожалением констатируем, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по разным направлениям, не прекращаются максималистские и милитаристские заявления Азербайджана, безосновательные обвинения в адрес армянской стороны и угрозы применения силы. Кроме того, азербайджанские вооруженные силы продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения, и со стороны Азербайджана периодически происходят провокационные военные действия.

Совокупность этих фактов показывает, что ситуация остается крайне напряженной, и все наши международные партнеры должны приложить дополнительные усилия для обуздания амбиций Азербайджана и сохранения хрупкого мира на Южном Кавказе.

Армянская сторона, как и прежде, готова приложить все усилия для поиска взаимоприемлемых решений и установления долгосрочного и прочного мира в регионе.