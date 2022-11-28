Военнослужащие, получившие ранения (ранения) или имеющие проблемы с психическим здоровьем в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября, уже могут подать онлайн-заявку на получение единовременной помощи в размере 500 тысяч драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов Армении.

Для подачи заявки необходимо перейти по следующей ссылке или зайти на сайт socservice.am, выбрать «Онлайн-заявки», затем «Онлайн-заявки социального обеспечения», затем нажать на окно «Онлайн-заявки на оказание помощи через Правительство Армении» и «Заявка на оказание помощи пострадавшим». Заполните необходимые данные в разделе окна «Ввод заявки».

В Министерстве напоминают, что бенефициарами акции являются пострадавшие в результате боевых действий, получившие медицинскую помощь и обслуживание в медицинских учреждениях, не имеющие группы инвалидности или имеющие (могут иметь) третью группу инвалидности. Материальная помощь будет оказана Единой социальной службой (ЕСС) Министерства труда и социальных дел на основании электронного заявления получателя.