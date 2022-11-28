Вооруженные силы Азербайджана 28 ноября нарушили режим прекращения огня на западном направлении, применив стрелковое оружие и гранатометы АГС-17.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в результате нарушения противником режима прекращения огня были ранены двое военнослужащих Армии обороны Республики Арцах.

О нарушении режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил.

По состоянию на 18:00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.