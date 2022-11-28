Уровень долларизации в Армении остается высоким. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Центрального банка, в расчет показателей долларизации ЦБ включены привлеченные банками вклады от резидентов и предоставленные кредиты.

По состоянию на конец сентября 2022 года долларовые вклады составляли 43,1% от общего объема вкладов резидентов.

По вкладам до востребования (клиент имеет право забрать деньги из банка по первому требованию) долларизация выросла с 47,6% в начале года до 53,7%.

Доля долларов в срочных вкладах составляет 51,3%.

Доля доллара в общем объеме кредитов резидентам в реальном секторе снизилась с 43,7% на начало года до 37,0%.