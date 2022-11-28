Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Хзмалян и начальник отдела современного искусства министерства Светлана Саакян 11-14 декабря 2022 года будут командированы в Ташкент, Республика Узбекистан.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр.

Делегация министерства образования, науки, культуры и спорта Армении

примет участие в XV Форуме творческой и научной интеллигенции государств–участников СНГ и совместном заседании Совета Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.