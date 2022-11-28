Вы находитесь в Армении в очень сложный для нас период: Армения сталкивается с региональными вызовами. приветствуя депутатов греческого парламента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом сказал председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

28 ноября состоялась встреча с депутатами парламента Греции Периклисом Мантасом, Анастасиосом Бардзокасом, Константиносом Захариадисом, в которой также приняли участие члены Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Сона Казарян и Арсен Торосян.

Арман Егоян представил ситуацию в Армении и Арцахе, коснулся напряженности на границе, рассказал о процессе нормализации армяно-турецких отношений. Он подчеркнул необходимость развития тесных и эффективных отношений в сложные геополитические времена.

Периклис Мантас, поблагодарив за теплый прием, также подчеркнул важность более тесных отношений с Арменией.

Депутаты парламента Греции примут участие в церемонии закрытия твиннинг-проекта «Укрепление потенциала Национального Собрания Республики Армения для дальнейшей поддержки надзора и применения Соглашения Армения-ЕС». Председатель комиссии, оценивая проведенные в рамках проекта работы, выразил надежду, что сотрудничество будет продолжительным.

Были также обсуждены вопросы, связанные с экономическими и деловыми связями.