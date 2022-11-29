28 ноября в рамках рабочего визита в Париж секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, советником по вопросам Континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, директором Департамента по делам Континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Фредерик Мондолони, с заместителем начальника Управления международных отношений и стратегического планирования Министерства обороны Франции вице-адмиралом Кристофом Лукой и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате Совета безопасности.

На встрече собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки безопасности, представляющих взаимный интерес. Секретарь Совета безопасности РА подтвердил готовность Армении внести свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.Собеседники с удовлетворением отметили возросшую в последнее время динамику развития многоотраслевых двусторонних отношений Армения-Франция. Была достигнута договоренность о продолжении диалога, направленного на развитие двусторонних отношений в различных сферах.