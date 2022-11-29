Наблюдения Защитника прав человека Арцаха показывают, что террористические действия вооруженных сил Азербайджана против гражданского населения Арцаха и гражданских лиц, выполняющих сельскохозяйственные работы, носят систематический и последовательный характер.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, добавив, что не случайно притеснения со стороны Азербайджана гражданского населения Республики Арцах усиливаются в период проведения различных сельскохозяйственных работ и уборки урожая, они направлены на то, чтобы нарушить нормальную жизнь.

«Азербайджанские власти, а также президент этой страны неоднократно пытались представить эти инциденты не как массовые нарушения режима прекращения огня, а как единичные инциденты в разных местах. Но тот факт, что только за ноябрь 2022 года зафиксировано 11 случаев, когда азербайджанская сторона срывала сельскохозяйственные работы прямой наводкой, говорит о том, что они не единичны. Они являются составляющими последовательно и планомерно проводимой политики этой страны», — уточнил Гегам Степанян. Он подчеркнул, что азербаджанцы делают это, чтобы эти земли не использовались, чтобы жители не обрабатывали свои участки, которые являются основным источником их доход.

«Если человек не имеет возможности получить доход, рано или поздно он примет решение и покинет место жительства. В этом главная цель Азербайджана. Если к этому добавить и посягательства на инфраструктурную уязвимость Арцаха, я имею в виду сбои связи или проблемы с подачей газа в марте 2022 года, то все это говорит о политике Азербайджана изгнать армян из Арцаха», — добавил правозащитник Арцаха.

По его словам, Офис Защитника прав человека в рамках своих основных функций на данном этапе собирает факты для подготовки соответствующих справок и докладов.

Гегам Степанян заявил, что эти доклады в настоящее время становятся основным источником информации и материалов для различных международных субъектов.

«Всегда было такое впечатление, что мы в Арцахе собираем факты и готовим доклады, но никто в Европе, России или в Америке их не читает, и по большому счету они не имеют никакого влияния, но могу сказать, что это не так. Накануне обсуждения, организованного в Европарламенте, перед визитом в Брюссель мы в августе опубликовали наш доклад о случаях нарушений прав народа Арцаха со стороны Азербайджана, об эскалации и вопросах, связанных с Лачинским коридором. В ходе встреч и обсуждений я убедился, что соответствующие лица действительно читали эти отчеты и вполне информированы о ситуации», — подчеркнул наш собеседник, добавив, что помимо этих докладов они делают заявления по какому-либо случаю или нескольким случаям, которые переводятся на разные языки и направляются в сопредседательство Минской группы ОБСЕ, в международные неправительственные правозащитные организации.

По словам Гегама Степаняна, основной функцией Омбудсмена Арцаха в этой ситуации является информирование различных международных акторов и последовательное требование о привлечении международных организаций для сдерживания агрессивного поведения Азербайджана.

«Говорить, что мы удовлетворены международной реакцией, было бы не так уж и правильно, потому что ситуация действительно требует более активных действий и более активного воздействия, но с другой стороны, мы понимаем, что не имеем права не делать этого. Мы должны как можно активнее и эффективнее продолжать работу, которую мы проводили во время войны и в течение этих двух лет после установления режима прекращения огня», — сказал Омбудсмен Арцаха, отметив, что в настоящее время ЗПЧ готовит краткий доклад о событиях ноября текущего года. В нем будет представлен ущерб, нанесенный гражданскому населению, нарушения прав человека, вызванные действиями Азербайджана. Омбудсмен также опубликует обращение на английском, русском и французском языках и направит его в различные органы и международные структуры.

По словам Гегама Степаняна, из сотен нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана правоохранительные органы и правоохранительные органы Арцаха в основном фиксируют те случаи, которые привели к материальному ущербу или к человеческим потерям.

«Мы еще не полностью обобщили данные за 2022 год, но за два года, до 13 ноября этого года зафиксировано 121 случаев обстрелов гражданского населения, которые привели к человеческим жертвам, к физическому и материальному ущербу. В результате погибли 18 человек, в том числе 3 мирных жителя. Двое из них погибли при выполнении сельскохозяйственных работ, один при ремонте жизненно важных водопроводных труб. Убито 132 человека (54 гражданских, 78 военных лиц), расстреляно и избито 67 человек (16 гражданских лиц). Зарегистрировано восемь случаев, когда гражданские лица заблудились на подконтрольных Азербайджану территориях и после того, как они были возвращены, при посредничестве российских миротворцев, в случае с пятью из них медицинское освидетельствование показало, что людей подвергались избиениям и пыткам», — сообщил ЗПЧ.

Согласно статистическим данным, опубликованным МВД Арцаха, в период с 10 ноября 2020 года по ноябрь 2022 г. азербайджанские подразделения нанесли удары по 13 жилым домам, повредили или уничтожили 8 сельскохозяйственных машин, 22 автомобиля, 16 других объектов. Подожжено 5 садов, выкраден мелкий и крупный рогатый скот.

По словам Гегама Степаняна, происходящие события показывают, что азербайджанская сторона, пользуясь геополитической ситуацией и российско-украинскими военными действиями, пытается дестабилизировать и ситуацию вокруг Арцаха.

«Их безнаказанности способствует и то, что нет четко определенного мандата миротворцев с точки зрения ответственности азербайджанской стороны при применении силы. Мы поднимали этот вопрос в докладе об августовских событиях, чтобы сделать предметом обсуждения вопрос о мандате миротворцев, ведь без четкого механизма изучения происшествий и наказания преступников невозможно исключить повторения подобных случаев в будущем», — выразил убежденность правозащитник.

Касаясь вопроса сельскохозяйственных работ после инцидентов, наш собеседник подчеркнул вклад и роль российских миротворцев в этом вопросе.

«Сегодня есть около 30 населенных пунктов, которые в результате войны оказались вблизи линии соприкосновения, от 150 метров до 2 километров. Присутствие миротворцев в этих районах позволяет людям заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Но, к сожалению, есть и случаи, когда нарушения режима прекращения огня происходили в присутствии миротворцев, например, убийство мирного жителя, тракториста, в Мардакерте. Конечно, присутствие миротворцев имеет сдерживающий эффект, но я должен еще раз напомнить, что азербайджанская сторона должна нести ответственность за инциденты, за совершенные преступления. Безнаказанность приводит к повторению подобных случаев», — добавил Защитник прав человека.

Что касается сельскохозяйственных работ, прерываемых из-за обстрелов азербайджанской стороны, то, по словам Гегама Степаняна, в частности, в случае с Храмортом, произошедшим 5 ноября, после первых выстрелов сельскохозяйственные работы были прекращены, и были восстановлены после прибытия миротворцев.

«Уже есть опыт, после таких инцидентов приезжают миротворцы и появляется возможность продолжать работу», — заключил Защитник прав человека Арцаха.

Ван Новиков