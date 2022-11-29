Национальный филармонический оркестр Армении под управлением Эдуарда Топчяна 30 ноября и 1 декабря даст концерты в культурной столице России, в Большом концертном зале Академической филармонии имени Д. Шостаковича и в Концертном зале Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Арменпресс», прозвучит музыка Хачатяна, Спендиаряна, Листа, Чайковского и Сибелиуса. Солисты концертов — виолончелистка Дали Гуцериева и пианист Адам Гуцериев.

Петербургская пресса отмечает, что концерты Национального филармонического оркестра Армении являются значительным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Главный оркестр Армении, которому через три года исполнится 100 лет, является центром национальной оркестровой музыки и с гордостью представляет Армению на международной арене.

В последние годы оркестр с большим успехом выступал в России в рамках Дней культуры Армении — в концертном зале Мариинского театра и в июне 2022 года в Москве в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Гастроли в Петербурге проходят под девизом «Мировые шедевры».

30 ноября, после почти 50-летнего перерыва, оркестр выступит в Большом концертном зале Академической филармонии имени Д. Шостаковича, исполнив «Три пальмы» А. Спендиаряна, «Вариации на тему рококо» П.И. Чайковского и Симфонию Сибелиуса № 2 для виолончели с оркестром.

Солистка Дали Гуцериева – выпускница Московской консерватории имени П. И. Чайковского и сейчас продолжает обучение в аспирантуре консерватории. Она – лауреат престижных международных конкурсов, получила признание любителей классической музыки как одна из талантливых молодых виолончелисток России. Она успешно гастролирует в Европе, сотрудничает с Российским национальным филармоническим оркестром, Королевским оркестром Дании, выступает с ведущими мировыми дирижерами В. Спиваковым, Д. Орени, А. Ведерниковым и с другими.

1-го декабря в концертном зале Государственной академической капеллы в исполнении филармонического оркестра прозвучит сюита из балета «Спартак» А. Хачатуряна, Концерт № 1 Ф. Листа для фортепиано с оркестром и Симфония № 4 П. И. Чайковского.

Пианист Адам Гуцериев воспитанник Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского. Несмотря на свой юный возраст, Адам является лауреатом различных международных конкурсов. Он гастролировал с Национальным оркестром России, Королевским оркестром Дании и Филармоническим оркестром Силезии с дирижерами А. Ведерниковым, Д. Орени, Д. Герингаси, К.-Л. Уилсоном и с другими.