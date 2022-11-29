Фильм режиссера Майкла А. Гурджяна «Американец» включен в конкурсную программу Международного кинофестиваля Салерно в Италии.

Как передает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении сообщает, что показ фильма, снятого при финансировании правительства, состоится 1 декабря.

Фильм рассказывает историю Чарли, молодого армянина, чудом пережившего Геноцид армян и иммигрировавшего в США, члены семьи которого, к сожалению, стали жертвами этого преступления. История начинается в 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению и сталкивается с суровой реальностью под названием советский коммунизм.

Режиссер и сценарист фильма Майкл А. Гурджян, оператор Гасем Эбрагимян. В ролях: Овик Кеучкериан, Михаил Трухин, Нелли Уварова, Жан-Пьер Ншанян. Продюсеры: Арман Ншанян, Сол Трион, Патрик Малхасян, Ани Ворсканян, продюсерская компания: «People Of Ar Productions».