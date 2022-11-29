Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на сообщение Министерства обороны Республики Арцах.

«Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, что с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября подразделения Сил обороны якобы вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Шушинского, Мартунского, Мартакертского и Аскеранского районов Республики Арцах. Это очередная дезинформация», — говорится в сообщении МО Арцаха.