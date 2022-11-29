Фильмы «Рассвет Авроры» режиссера Инны Саакян и «Зулали» режиссера Айка Ордяна отмечены международными наградами.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении сообщили, что документально-анимационный фильм «Рассвет Авроры» был удостоен награды «Лучший фильм совместного производства» в конкурсной программе Таллиннского международного кинофестиваля «Темные ночи».

Документально-анимационный фильм «Рассвет Авроры», снятый при финансовом содействии Министерства ОНКС Республики Армения, является совместным производством Армении, Германии и Литвы. Фильм получил содействие крупнейшего европейского кинофонда EURIMAGE (Армения как мажоритарный сопродюсер). Продюсерские компании: «Барс Медиа», «Gebrueder Beetz Filmproduktion», «Artbox Laisvalaikio Klubas»; Режиссер и сценарист — Инна Саакян; Продюсеры: Вардан Ованнисян, Кристиан Битц, Жюсте Михайлинайте. Фильм создан при научной поддержке Института «Зорян» на основе документов Архива устной истории Геноцида армян.

В фильме представлена жизнь Авроры Мардиганян, выжившей во время Геноцида армян и ставшей голливудской звездой. В голливудском немом фильме девочка-подросток рассказала об ужасах Геноцида армян.

Художественный фильм Айка Ордяна «Зулали» был показан на Московском XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», посвященном жизни людей с ограниченными возможностями, и победил в номинации «Лучший фильм о детях».