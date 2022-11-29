Немецкая газета Junge Freiheit опубликовала обширную статью об Армении, о нападении на нее Азербайджана и о нагорно-карабахском конфликте, цитируя слова депутатов Европарламента, что газовое соглашение Комиссии ЕС с Азербайджаном было большой ошибкой, это разрушило существовавшее в Армении большое доверие.

Как сообщает «Арменпресс», автор статьи Хинрик Рохбом напомнил, что в ночь с 12 на 13 сентября сего года на Южном Кавказе вновь вспыхнул конфликт, о котором в Европе забыли в свете ситуации на Украине. Он отметил, что в ту ночь Азербайджан открыл огонь по соседней Армении, в результате чего погибли люди.

Хинрик Рохбом напомнил о нагорно-карабахском конфликте и еще раз подчеркнул, что в сентябре азербайджанские военные обстреляли населенные пункты Республики Армения, в том числе приграничный город Горис в Сюнике. Снаряды попали в дома людей, среди них был и дом Эдгара Салбунца.

Согласно статье, ситуация в Украине сказывается на России, и, вероятно, это является причиной того, что замороженный конфликт вновь разгорелся после войны 2020 года.

Автор статьи написал о Ераблуре, подчеркнув, что здесь захоронены молодые люди, отдавшие свои жизни за Родину, в том числе и при защите страны от азербайджанского вторжения в сентябре.

«С пантеона павших воинов открывается вид на могучую гору Арарат, куда, согласно Библии, после потопа пристал Ноев ковчег. Христианство глубоко укоренено в стране, Армянская Апостольская церковь является одной из древнейших христианских конфессий мира», — говорится в статье.

Примечательно, что в статье подчеркнуто, что в свое время Армения простиралась на территории современной Восточной Турции, а в период своего расцвета от Каспийского моря до восточного Средиземноморья. Но еще в древние времена страна оказалась между двумя великими империями: Римской империей на западе и Персидской империей на востоке. И сейчас Армения уже давно лишена выхода к морю и находится в окружении тоталитарных режимов.

В статье упоминается и визит депутатов Европарламента в Армению в начале ноября. Они прибыли в Армению, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и выразить ей солидарность. В составе делегации был и немецкий депутат Европарламента Ларс Патрик Берг. В дни визита депутатов приняли Его Святейшество Гарегин II.

Ларс Патрик Берг отметил, что Германия по-прежнему не хочет вмешиваться в дела Южного Кавказа. Однако регион имеет геополитическое значение как связующее звено между Европой и Азией. «ЕС должен стать более активным. Газовая сделка Еврокомиссии с Азербайджаном разрушила большое доверие, существовавшее до этого в Армении», — подчеркнул Берг.

Такого же мнения придерживается и депутат ЕП Питер ван Дален. «Я считаю, что газовая сделка с Азербайджаном — большая ошибка», — сказал он.

Депутат Фабио Массимо Кастальдо также призывает ЕС активизировать усилия по урегулированию конфликта дипломатическими средствами.