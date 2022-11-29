Согласно решению Совета партии «Возрождающаяся Армения» от 28 ноября 2022 года, партия прекращает свою деятельность в Национальном собрании Армении. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение на странице партии в Facebook.

«Трое из четырех депутатов партии, председатель партии Ваге Акопян, заместители председателя Рипсиме Стамбулян и Елена Киракосян подали заявления в соответствии с законом о сложении своих мандатов.

Земфира Мирзоева, член партии «Возрождающаяся Армения», представляющая ассирийскую общину Армении в Национальном собрании Армении 8-го созыва и пришедшая в Парламент по второй части общенационального списка блока «Армения» с квотой для национальных меньшинств, по собственному желанию продолжит свою депутатскую деятельность, временно приостановив свое членство в партии. Такое решение Совета партии является, прежде всего, результатом уважения к национальным меньшинствам Армении и имеет целью никоим образом не препятствовать последовательности в постановке и решении проблем национальных меньшинств, что является важной частью деятельности Земфиры Мирзоевой.

Согласно решению правления партии «Возрождающаяся Армения», те члены партии, которые представлены в предвыборном списке блока, свободны в принятии решения, принять мандат или нет. В случае принятия мандата эти лица должны будут выйти из рядов партии.

Решение правления партии «Возрождающаяся Армения» является результатом долгих обсуждений и консенсуса членов правления. Мы неоднократно заявляли, что парламентская деятельность и парламентские мандаты не являются для нас самоцелью. Представители партии делали все возможное, чтобы поднимать вопросы в Национальном собрании и вне Национального собрания и искать пути разрешения ситуации. И все же мы продолжаем считать, что все основания, которые несколько месяцев назад вынудили бойкотировать заседания НС, сохраняют свою актуальность и сегодня.

Решение партийного совета является результатом обсуждений и дискуссий и с разными слоями нашего общества, и мы более чем уверены, что это приемлемый и понятный шаг для наших соотечественников и друзей по борьбе.

Партия «Возрождающаяся Армения» продолжит свою деятельность на оппозиционном поле в рамках декларируемых партией ценностей и политики.

В то же время, мы хотели бы поблагодарить наших коллег из фракции «Айстан» НС Армении за путь, пройденный вместе и за совместную работу, пожелав им успехов в их деятельности и борьбе.

Мы уверены, что сотрудничество с нашими партнерами из оппозиционного поля будет непрерывным и в будущем, на основе общих идей и общих целей», — говорится в сообщении партии.