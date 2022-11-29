На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился второй тур группового этапа, по итогам которого определились первые участники 1/8 финала и команды, покидающие турнир. Участие в плей-офф обеспечили действующий чемпион мира сборная Франции, а также бразильцы и португальцы. А вот сборные Катара и Канады настраиваются на расставание с первенством. Остальные команды с разными возможностями сохраняют шансы на продолжение борьбы. Из фаворитов на краю пропасти оказались Дания, Германия и Уругвай. Причем двое последних замыкают турнирную таблицу своих подгрупп.

Группа А.

В этом квартете с абсолютно равными показателями лидируют сборные Нидерландов и Эквадора. При этом европейцы пока выглядят менее уверенно, а в составе южноамериканцев голы стабильно штампует Эннер Валенсия, выступающий на клубном уровне за турецкий «Фенербахче». В его активе все три гола эквадорцев на этом чемпионате. Во втором матче 33-летний нападающий обеспечил своей сборной важное очко в поединке с голландцами, у которых, к слову, тоже есть свой голеадор — Коди Гакпо из «ПСВ Эйндховена». Он отличился во втором подряд матче. Первую победу одержала сборная Сенегала, одолевшая Катар со счетом 3:1. Пока единственный гол азиатов на домашнем чемпионате на счету Мохаммеда Мунтари.

Катарцы уже точно расстанутся с домашним чемпионатом. Остальные команды сохраняют надежду на продолжение борьбы. В заключительном туре это право в очной борьбе оспорят сборные Сенегала и Эквадора. Аналогичную задачу будут решать и нидерландцы, которым предстоит встреча с Катаром. Учитывая количество сенсаций на этом чемпионате — случиться может всякое. Так что не так уж и очевиден исход их поединка с катарцами.

Нидерланды – Эквадор 1:1

Голы: Коди Гакпо, 6 (1:0), Эннер Валенсия, 49 (1:1).

Катар – Сенегал 1:3

Голы: Булайе Диа, 41 (0:1). Фамара Дьедью, 48 (0:2). Мохаммед Мунтари, 78 (1:2). Бамба Дьенг, 84 (1:3).

Нидерланды – 4, Эквадор – 4, Сенегал – 3, Катар – 0 очков.

Группа В.

Весьма запутанная ситуация сложилась в этой группе: все 4 команды претендуют на выход в 1/8 финала. Во втором туре наши южные соседи — иранцы — в компенсированное время сломали-таки сопротивление сборной Уэльса, с которой команде Армении предстоит встретиться в отборочном турнире «Евро-2024». Иранцы после разгрома от англичан в первом туре на сей раз выглядели построже в обороне и более организованными в нападении. До перерыва азиаты заметно превзошли соперника по ударам по воротам и угловым, а во втором тайме еще больше взвинтили темп. Между тем, лидер валлийцев Гарет Бэйл так и не проявил себя. На 52-й минуте иранцы в ходе одной атаки упустили три возможности для взятия ворот: Сердар Азмун и Али Голизаде угодили в штангу, а затем первый из них с близкого расстояния пробил в голкипера. Ближе к концу поединка иранцы заперли соперника на его половине поля. А на 86-й минуте Уэйн Хеннесси снес Мехди Тареми за пределами своей штрафной и получил прямую красную карточку. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Иранцы вовсю воспользовались численным преимуществом: вначале хлестким ударом в правый нижний угол отметился Рузбе Чешми, а затем отличился Рамин Резаэян. В другом матче сборная Англии в очередной раз не смогла победить США на чемпионатах мира. В последнем туре встречаются Уэльс-Англия и Иран-США.

Уэльс – Иран 0:2

Голы: Рузбе Чешми, 90+9 (0:1). Рамин Резаэян, 90+11 (0:2).

Англия – США 0:0

Англия – 4, Иран – 3, США – 2, Уэльс – 1 очко.

Группа С.

Турнирная таблица этой подгруппы после второго тура приобрела более привычный взору болельщиков вид. Аргентинцы сполна реабилитировались за стартовое поражение от Саудовской Аравии. Во втором матче подряд отличился Лионель Месси, которого многие перед чемпионатом поспешили списать в архив. Свой гол, кстати, первый в финальных этапах чемпионата мира, забил и лучший бомбардир поляков Роберт Левандовски.

В последнем туре две путевки в 1/8 финала в очном поединке оспорят Польша и Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика. Аргентинцам желательно побеждать соперника, поляков устроит и ничья. Мексике и Саудовской Аравии же предстоит играть только на победу.

Польша — Саудовская Аравия 2:0

Голы: Петр Зелиньски, 39 (1:0), Роберт Левандовски, 82 (2:0).

На 45+2 минуте саудовец Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти: мяч отбил вратарь поляков Войцех Щесны.

Аргентина – Мексика 2:0

Голы: Лионель Месси, 64 (1:0), Энцо Фернандес, 87 (2:0).

Польша – 4, Аргентина – 3, С. Аравия – 3, Мексика – 1 очко.

Группа D.

Сборная Франции, одержав вторую победу подряд, обеспечила свое участие в плей-офф. Впервые на последних чемпионатах мира действующие победители турнира сумели выйти из подгруппы. После победы над Австралией французы уверенно победили также датчан, которые в последние годы доставляли немало проблем подопечным Дидье Дешама.

В другом матче сборная Австралии победила с минимальным счетом Тунис. Примечательно, что в последний раз на чемпионатах мира австралийцы побеждали в 2010 году. В заключительном туре второе место в подгруппе австралийцы оспорят с датчанами. Тунису же только чудо в игре с французами позволит выйти в 1/8 финала.

Тунис – Австралия 0:1

Гол: Митчелл Дюк, 23.

Франция — Дания — 2:1

Голы: Килиан Мбаппе, 61 (1:0). Андреас Кристенсен, 68 (1:1). Килиан Мбаппе, 86 (2:1).

Франция – 6, Австралия – 3, Дания – 1, Тунис – 1 очко.

Группа Е.

Самой большой неожиданностью в этой подгруппе остается последнее место сборной Германии. Во втором тайме немцы оказались в шаге от полного провала. Лишь в конце матча подопечные Ханса-Дитера Флика избежали второго подряд поражения на текущем чемпионате, которое вполне могло оставить их за бортом турнира. Матч с Испанией показал, что германцы постепенно нащупывают игру. И все же, у них заметные проблемы с реализацией голевых моментов, что делает смутными их перспективы на этом чемпионате. В последнем туре Германия сыграет с Коста-Рикой, а Испания — с Японией. Если не произойдет неожиданностей, то обе европейские сборные выйдут в 1/8 финала. Вопрос лишь в том — насколько далеко продвинутся немцы с такой игрой. А вот поражение испанцев от японцев станет приговором для Германии.

Япония — Коста-Рика 0:1

Гол: Кейшер Фуллер, 81.

Испания – Германия 1:1

Голы: Альваро Мората, 62 (1:0), Никлас Фюллькруг, 83 (1:1).

Испания – 4, Япония – 3, Коста-Рика – 3, Германия – 1 очко.

Группа F.

В этой подгруппе продолжает штамповать сенсации сборная Марокко. После ничьей с вице-чемпионами мира хорватами в первом матче североафриканская сборная весьма уверенно обыграла бельгийцев и теперь имеет высокие шансы на выход в 1/8 финала. Хорватам и бельгийцам же придется биться между собой на выбывание. Такого расклада трудно было ожидать. Марокканцев же вполне устроит и ничья с аутсайдерами группы — канадцами.

Бельгия – Марокко 0:2

Голы: Абдельхамид Сабири, 73 (0:1), Закария Абухляль, 90+2 (0:2).

Хорватия – Канада 4:1

Голы: Алфонсо Девис, 2 (0:1). Андрей Крамарич, 36 (1:1). Марко Ливая, 44 (2:1). Андрей Крамарич, 70 (3:1). Ловро Майер, 90+4 (4:1).

Хорватия – 4, Марокко – 4, Бельгия – 3, Канада – 0 очков.

Группа G.

Сборная Бразилии пока обходится скромными, но уверенными победами. Пятикратные чемпионы мира уже мысленно готовятся к плей-офф. В то время, как остальные три сборные этой подгруппы оказались в непростой ситуации. В последней игре только победа над бразильцами может вывести Камерун в 1/8 финала. Сербов же устроит только победа над Швейцарией, которая, в свою очередь, вполне может обойтись и ничьей. А ведь камерунцы отнюдь не подарок и могут подставить свинью Бразилии. Камерун – команда с характером, умеющая забивать голы. Так что, вариант с выбыванием обеих европейских сборных вполне реален.

Камерун – Сербия 3:3

Голы: Жан-Шарль Кастеллетто, 29 (1:0), Страхиня Павлович, 45+1 (1:1), Сергей Милинкович-Савич, 45+3 (1:2), Александар Митрович, 53 (1:3), Венсан Абубакар, 63 (2:3), Эрик Шупо-Мотинг, 66 (3:3).

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83.

Группа Н.

Еще одним триумфатором группового этапа стала сборная Португалии, уверенно победившая во втором матче Уругвай. Героем игры стал оформивший дубль Бруну Фернандеш. В самой концовке встречи разошедшийся Бруну мог оформить еще два гола, но его удар в касание с угла вратарской вытащил вратарь уругвайцев Серхио Рочет, а еще один выстрел с линии штрафной пришелся в штангу. Южноамериканцы оказались в сложнейшем положении. В последнем туре спасительной для них станет только победа над не менее мотивированной Ганой, которую вполне может устроить и ничья. Ну и не сбрасываем со счетов сборную Южной Кореи.

Южная Корея – Гана 2:3

Голы: Мохаммед Салису, 24 (0:1), Мохаммед Кудус, 34 (0:2), Чо Гю Сон, 58 (1:2), Чо Гю Сон, 61 (2:2), Мохаммед Кудус, 68 (2:3).

Португалия – Уругвай 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 54 (1:0). Бруну Фернандеш, 90+3 — с пенальти (2:0).

Португалия – 6, Гана – 3, Южная Корея – 1, Уругвай – 1 очко.