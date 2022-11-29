29 ноября состоялось внеочередное онлайн-заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Его провел заместитель председателя Национального собрания Армении Акоп Аршакян.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, члены комиссии обсудили проект заявления Парламентской ассамблеи ОДКБ «О недопустимости разработки биологического (микробиологического) и токсичного оружия».

Акоп Аршакян напомнил, что возражения против документа были представлены на заседании комиссии 24 ноября, после чего все предложения и замечания были обсуждены и приняты в рабочем порядке. В результате обсуждений проект заявления комиссией был одобрен.

Приняты к сведению документы, направленные в Парламентскую ассамблею ОДКБ.