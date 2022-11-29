Заместитель министра юстиции Арпине Саркисян и временный поверенный в делах США в Армении Чип Лейтинен посетили Службу пробации, чтобы ознакомиться с результатами совместных шагов, направленных на развитие возможностей службы.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции, правительство США в рамках Программы по контролю над наркотиками и сотрудничеству между правоохранительными органами (INL) безвозмездно передало Службе пробации города Еревана и областным органам имущество и компьютерную технику, что будет способствовать развитию и эффективной работе службы.

В течение визита руководитель Службы пробации Геворг Симонян представил пилотную программу по минимизации общения бенефициаров пробации и служащих пробации посредством работы электронного устройства распознавания отпечатков пальцев с бенефициарами пробации с низким уровнем риска, которая будет действовать в Ереване. Был проведен и осмотр отремонтированных и оснащенных программным и техническим оборудованием помещений, также кабинетов вновь созданной реабилитационной бригады и комнат, отведенных для оказания психологической помощи.

Заместитель министра юстиции Арпине Саркисян с удовлетворением признала, что при содействии программы INL посольства США сотрудники Службы пробации обеспечены необходимыми условиями для работы. Она заявил, что пилотная программа, направленная на минимизацию контактов с лицами с низким уровнем риска, направлена, с одной стороны, на то, чтобы направить потенциал сотрудников службы пробации на работу с лицами с более высоким риском, а с другой — на снижение коррупционных рисков.

Арпине Саркисян отметила, что Минюст имеет стратегический приоритет развития Службы пробации, и в течение следующего года с интенсивностью будет продолжена реализация реформ в службе, что окажет положительное влияние как на сотрудников, так и на бенефициаров.

Участники встречи обменялись словами благодарности за плодотворное сотрудничество, с надеждой на дальнейшее расширение сотрудничества.На встрече присутствовали и Алексис Хафтвани, директор Программы посольства США по контролю над наркотиками и сотрудничеству между правоохранительными органами (INL), члены программной группы и руководство Службы пробации.