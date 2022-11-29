Следственный комитет Армении приступил к процессу опознания тел армянских военнослужащих, возвращенных Азербайджаном Армении.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение комитета.

«Как уже сообщалось, 28 ноября противник вернул армянской стороне тела 13 военнослужащих, погибших в ходе военной агрессии, совершенной вооруженными силами Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения 13-14 сентября 2022 г., которые по сей день находились в руках Азербайджана.

Принимая во внимание многочисленные устные обращения, считаем необходимым сообщить, что по факту совершения указанной агрессии в Главном управлении СК Армении возбуждено уголовное дело по признакам статьи 140, части 1 пункта 2 и части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Армении. В рамках уголовного производства осуществляются необходимые мероприятия, вытекающие из вышеуказанного.

В частности, начат процесс опознания тел, назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.

Проводятся необходимые следственно-процессуальные действия», — сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абраамян в своей записи в Facebook.