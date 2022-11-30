Давид Геворгян назначен помощником премьер-министра.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна размещено на сайте e-gov.am.
Давид Геворгян назначен помощником премьер-министра.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна размещено на сайте e-gov.am.
29 ноября заместитель генерального прокурора Армении Анаит Манасян приняла заместителя директора отдела программ сотрудничества по правовым реформам и правам человека...Читать далее
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