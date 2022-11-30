Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер из Азербайджана поедет в Тбилиси, а оттуда — в Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом Рикер сообщил в своем видеообращении.

«США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить этот темп в наступающем году. Госсекретарь США Энтони Блинкен верит в возможность мира и в потенциал Южного Кавказа. Он попросил меня приехать в регион на этой неделе», — отметил Рикер в видеообращении.

Дипломат подчеркивает, что процесс достижения мира непрост, поскольку «конфликт годами причинял страдания сторонам».

«Однако есть надежда на мирное будущее. Я надеюсь, что динамика этих мирных переговоров будет сохранена. Я видел реальные, смелые шаги со стороны обеих стран, которые могут построить прочный мир», — отметил он.