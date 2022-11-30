В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека.

Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство данного инцидента.

Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики: двух по маршруту ШУША – ЛАЧИН и обратно; двух по маршруту ШУША – ЗАРЫСЛЫ и обратно.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности. В течение суток очищен 1 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2493,5 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26759 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, — говорится в сообщении.